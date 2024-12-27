Сьогоднішня ціна GMT (GMT)

Поточна ціна GMT (GMT) сьогодні становить 0.204029 USD з ринковою капіталізацією $ 533.40M USD. Ціна GMT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GMT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 996.36M USD

- зміна ціни GMT протягом дня — +53.29%

- циркуляційна пропозиція – 2.62B USD

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