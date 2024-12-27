Ціна GMT (GMT)
Поточна ціна GMT (GMT) сьогодні становить 0.204029 USD з ринковою капіталізацією $ 533.40M USD. Ціна GMT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GMT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 996.36M USD
- зміна ціни GMT протягом дня — +53.29%
- циркуляційна пропозиція – 2.62B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GMT до USD становила $ +0.070925.
За останні 30 днів зміна ціни GMT до USD становила $ +0.0036222084.
За останні 60 днів зміна ціни GMT до USD становила $ +0.1134595067.
За останні 90 днів зміна ціни GMT до USD становила $ +0.04914308572987493.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.070925
|+53.29%
|30 днів
|$ +0.0036222084
|+1.78%
|60 днів
|$ +0.1134595067
|+55.61%
|90 днів
|$ +0.04914308572987493
|+31.73%
Останній аналіз цін GMT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.08%
+53.29%
+55.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is STEPN (GMT)? GMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens. When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.
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