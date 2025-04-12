Ціна GINI ($GINI)
Поточна ціна GINI ($GINI) сьогодні становить 0.054907 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $GINI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GINI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 255.56K USD
- зміна ціни GINI протягом дня — -0.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GINI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GINI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GINI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GINI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.03%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GINI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-0.03%
+17.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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