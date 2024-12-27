Сьогоднішня ціна Generational Wealth (WEALTH)

Поточна ціна Generational Wealth (WEALTH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 521.45K USD. Ціна WEALTH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Generational Wealth:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.44K USD

- зміна ціни Generational Wealth протягом дня — +19.87%

- циркуляційна пропозиція – 999.75M USD

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