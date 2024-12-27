Сьогоднішня ціна Gemini (GEMINI)

Поточна ціна Gemini (GEMINI) сьогодні становить 0.00776348 USD з ринковою капіталізацією $ 7.76M USD. Ціна GEMINI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gemini:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.03K USD

- зміна ціни Gemini протягом дня — +3.02%

- циркуляційна пропозиція – 999.88M USD

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