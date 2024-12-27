Ціна Gemini (GEMINI)
Поточна ціна Gemini (GEMINI) сьогодні становить 0.00776348 USD з ринковою капіталізацією $ 7.76M USD. Ціна GEMINI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gemini:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.03K USD
- зміна ціни Gemini протягом дня — +3.02%
- циркуляційна пропозиція – 999.88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gemini до USD становила $ +0.00022786.
За останні 30 днів зміна ціни Gemini до USD становила $ +0.0000809839.
За останні 60 днів зміна ціни Gemini до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gemini до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00022786
|+3.02%
|30 днів
|$ +0.0000809839
|+1.04%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gemini: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.77%
+3.02%
+4.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Gemini, the Twins 👯♂️, embodies the lively and adaptable spirit of late spring, from mid-May to mid-June. This season is marked by curiosity and versatility, thriving on intellectual stimulation and social interaction. 🌐 Embrace the dynamic and dual nature of Gemini!
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