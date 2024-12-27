Сьогоднішня ціна GEEQ (GEEQ)

Поточна ціна GEEQ (GEEQ) сьогодні становить 0.099395 USD з ринковою капіталізацією $ 5.40M USD. Ціна GEEQ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GEEQ:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 322.91K USD

- зміна ціни GEEQ протягом дня — +1.71%

- циркуляційна пропозиція – 54.50M USD

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