Ціна GEEQ (GEEQ)
Поточна ціна GEEQ (GEEQ) сьогодні становить 0.099395 USD з ринковою капіталізацією $ 5.40M USD. Ціна GEEQ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GEEQ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 322.91K USD
- зміна ціни GEEQ протягом дня — +1.71%
- циркуляційна пропозиція – 54.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GEEQ до USD становила $ +0.00166864.
За останні 30 днів зміна ціни GEEQ до USD становила $ +0.0522177397.
За останні 60 днів зміна ціни GEEQ до USD становила $ +0.1744734804.
За останні 90 днів зміна ціни GEEQ до USD становила $ +0.047142960773185336.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00166864
|+1.71%
|30 днів
|$ +0.0522177397
|+52.54%
|60 днів
|$ +0.1744734804
|+175.54%
|90 днів
|$ +0.047142960773185336
|+90.22%
Останній аналіз цін GEEQ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
+1.71%
-11.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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