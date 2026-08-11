Яка зараз ціна Gamium?

Gamium торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні 13.50% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як GMM порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 13.50% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо GMM перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Gamium виглядає у порівнянні з токенами категорії SocialFi,Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Metaverse,DaoMaker Launchpad,Ethereum Ecosystem,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,Governance?

У сегменті SocialFi,Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Metaverse,DaoMaker Launchpad,Ethereum Ecosystem,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,Governance GMM демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Gamium?

Ринкова капіталізація ₴8021341.23799299840000 розташовує GMM на #4856 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують GMM?

Gamium згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку GMM?

З 31551846722.367 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.