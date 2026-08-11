Сьогоднішня ціна GALAXIS Token

Поточна ціна GALAXIS Token (GALAXIS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GALAXIS до USD становить $ 0 за GALAXIS.

GALAXIS Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 38 497, з циркуляційною пропозицією у 1,70B GALAXIS. Протягом останніх 24 годин GALAXIS торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01940852, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GALAXIS змінився на -- за останню годину та на +1,88% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо GALAXIS Token (GALAXIS)

Ринкова капіталізація $ 38,50K$ 38,50K $ 38,50K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 151,40K$ 151,40K $ 151,40K Циркуляційне постачання 1,70B 1,70B 1,70B Загальна пропозиція 6 672 726 724,0 6 672 726 724,0 6 672 726 724,0

Поточна ринкова капіталізація GALAXIS Token — $ 38,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GALAXIS — 1,70B, зі загальною пропозицією 6672726724.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 151,40K.