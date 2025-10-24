Інформація щодо ціни fxhash (FXH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00775592 $ 0,00775592 $ 0,00775592 Мін. за 24 год $ 0,00899997 $ 0,00899997 $ 0,00899997 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00775592$ 0,00775592 $ 0,00775592 Макс. за 24 год $ 0,00899997$ 0,00899997 $ 0,00899997 Рекордний максимум $ 0,03486908$ 0,03486908 $ 0,03486908 Найнижча ціна $ 0,00382405$ 0,00382405 $ 0,00382405 Зміна ціни (за 1 год) -0,70% Зміна ціни (1 дн.) -7,79% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,92% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,92%

Актуальна ціна fxhash (FXH) становить $0,00797708. За останні 24 години FXH торгувався між мінімумом у $ 0,00775592 і максимумом у $ 0,00899997, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FXH становить $ 0,03486908, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00382405.

Що стосується короткострокових результатів, то FXH змінився на -0,70% за останню годину, -7,79% за 24 години та на +9,92% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо fxhash (FXH)

Ринкова капіталізація $ 4,15M$ 4,15M $ 4,15M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,98M$ 7,98M $ 7,98M Циркуляційне постачання 520,00M 520,00M 520,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація fxhash — $ 4,15M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FXH — 520,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,98M.