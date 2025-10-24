Інформація щодо ціни FUSION (FSN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00822897 $ 0,00822897 $ 0,00822897 Мін. за 24 год $ 0,00845638 $ 0,00845638 $ 0,00845638 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00822897$ 0,00822897 $ 0,00822897 Макс. за 24 год $ 0,00845638$ 0,00845638 $ 0,00845638 Рекордний максимум $ 9,76$ 9,76 $ 9,76 Найнижча ціна $ 0,00006601$ 0,00006601 $ 0,00006601 Зміна ціни (за 1 год) +0,29% Зміна ціни (1 дн.) +2,24% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,89% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,89%

Актуальна ціна FUSION (FSN) становить $0,00846544. За останні 24 години FSN торгувався між мінімумом у $ 0,00822897 і максимумом у $ 0,00845638, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FSN становить $ 9,76, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00006601.

Що стосується короткострокових результатів, то FSN змінився на +0,29% за останню годину, +2,24% за 24 години та на -5,89% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FUSION (FSN)

Ринкова капіталізація $ 662,29K$ 662,29K $ 662,29K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 666,79K$ 666,79K $ 666,79K Циркуляційне постачання 78,23M 78,23M 78,23M Загальна пропозиція 78 766 088,125 78 766 088,125 78 766 088,125

Поточна ринкова капіталізація FUSION — $ 662,29K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FSN — 78,23M, зі загальною пропозицією 78766088.125. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 666,79K.