Ціна FUSION (FSN)
Актуальна ціна FUSION (FSN) становить $0,00846544. За останні 24 години FSN торгувався між мінімумом у $ 0,00822897 і максимумом у $ 0,00845638, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FSN становить $ 9,76, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00006601.
Що стосується короткострокових результатів, то FSN змінився на +0,29% за останню годину, +2,24% за 24 години та на -5,89% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація FUSION — $ 662,29K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FSN — 78,23M, зі загальною пропозицією 78766088.125. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 666,79K.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FUSION до USD становила $ +0,00018528.
За останні 30 днів зміна ціни FUSION до USD становила $ -0,0021209203.
За останні 60 днів зміна ціни FUSION до USD становила $ -0,0045075759.
За останні 90 днів зміна ціни FUSION до USD становила $ +0,003642360726196263.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00018528
|+2,24%
|30 днів
|$ -0,0021209203
|-25,05%
|60 днів
|$ -0,0045075759
|-53,24%
|90 днів
|$ +0,003642360726196263
|+75,52%
Fusion is a project which consists of an all-inclusive blockchain-based financial platform that offers cross-chain, cross-organization, and cross-data source services through smart contract employment. FUSION was established by the CEO of BitSE, an incubation company which developed QTUM Blockchain and the VeChain blockchain, crypto projects which are both successful. Fusion uses the Hierarchical Hybrid Consensus Mechanism (HHCM) that borrows things from PoW and PoS. At the same time, it uses a parallel computing by grouping nodes together, creating an efficient and safe platform.
The Fusion team used in its whitepaper the term Internet of Values which refers mostly to cryptocurrency related matters, such as the exchange and management of digital assets securely and without intermediaries. The Distributed Control Right Management is a security layer that protects all locked-in cryptocurrency assets on the Fusion blockchain. The distributed storage and sharding of a private key ensures that no one can have access the complete private key, meaning that no single node can gain control of the digital assets. Along with the traditional transaction triggering mechanism, FUSION incorporated time and event based triggers into its smart contracts. These three triggering modes have resulted from various financial situations, and have been designed to meet the requests of complex financial smart contracts.
BitSE, the company behind the Fusion Project, was founded in 2013 by Dejun Qian, being also responsible for the creation of QTUM and VeChain. QTUM and VeChain are both blockchain foundations which developed into independent ventures. The native token of the Fusion platform, FSN, will be used in paying network fees. Smart contracts require FSN in order for them to be executed, much like how ETH is used in the Ethereum network. Fusion (FSN) has a short history in the cryptocurrency market, which does not allow us to make predictions in the long term. Fusion cryptocurrency will have its Fusion mainnet launch before 30th June. We can expect a small increase in price due to this.
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.