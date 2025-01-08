Ціна Fronk (FRONK)
Поточна ціна Fronk (FRONK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FRONK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fronk:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.90K USD
- зміна ціни Fronk протягом дня — -4.24%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fronk до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fronk до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fronk до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fronk до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.24%
|30 днів
|$ 0
|-21.79%
|60 днів
|$ 0
|-47.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fronk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
-4.24%
+6.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FRONK is a Solana memecoin fighting against injustice. There is no need to be unfair.
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