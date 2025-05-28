Ціна FROK (FROK)
Поточна ціна FROK (FROK) сьогодні становить 0.066927 USD з ринковою капіталізацією $ 13.44M USD. Ціна FROK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FROK:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни FROK протягом дня — +6.78%
- циркуляційна пропозиція – 200.92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FROK до USD становила $ +0.0042482.
За останні 30 днів зміна ціни FROK до USD становила $ +0.0112284766.
За останні 60 днів зміна ціни FROK до USD становила $ +0.0896417092.
За останні 90 днів зміна ціни FROK до USD становила $ +0.03270206762407904.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0042482
|+6.78%
|30 днів
|$ +0.0112284766
|+16.78%
|60 днів
|$ +0.0896417092
|+133.94%
|90 днів
|$ +0.03270206762407904
|+95.55%
Останній аналіз цін FROK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.49%
+6.78%
+16.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The FROK project is building towards a future where intelligence (test-time compute) is priced and distributed similarly to blockspace and gas markets. The ultimate form-factor Frok seeks to enable is pay-per-use, raw intelligence. From just-in-time created features to code runtime environments and more, Frok aims to cater to the needs of power users, with a distinct focus on speed and ergonomics.
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