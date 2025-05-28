Сьогоднішня ціна FROK (FROK)

Поточна ціна FROK (FROK) сьогодні становить 0.066927 USD з ринковою капіталізацією $ 13.44M USD. Ціна FROK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FROK:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни FROK протягом дня — +6.78%

- циркуляційна пропозиція – 200.92M USD

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