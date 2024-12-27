Сьогоднішня ціна Frogs ($FROGS)

Поточна ціна Frogs ($FROGS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 90.86K USD. Ціна $FROGS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Frogs:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 601.75 USD

- зміна ціни Frogs протягом дня — -6.70%

- циркуляційна пропозиція – 420.69T USD

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