Ціна Frogs ($FROGS)
Поточна ціна Frogs ($FROGS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 90.86K USD. Ціна $FROGS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Frogs:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 601.75 USD
- зміна ціни Frogs протягом дня — -6.70%
- циркуляційна пропозиція – 420.69T USD
Отримуйте оновлення цін $FROGS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $FROGS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Frogs до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Frogs до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Frogs до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Frogs до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.70%
|30 днів
|$ 0
|-55.11%
|60 днів
|$ 0
|-93.42%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Frogs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.25%
-6.70%
-10.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
On October 18, 2024, Frogs organized a fair mint event involving 42,069 addresses, consuming approximately 122.3 ETH in gas fees which was burned automatically. With no venture capital, no pre-reserves, and no insider trading, this approach sets a new standard for meme token issuance. Frogs’ rise demonstrates that fairness and decentralization remain the core demands of traders. More than just a meme token, Frogs is what we call a cult. Looking forward, Frogs is poised to inspire more projects to adopt similar fair issuance models, driving positive change in the Ethereum ecosystem and the broader crypto market.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 $FROGS до AUD
A$--
|1 $FROGS до GBP
￡--
|1 $FROGS до EUR
€--
|1 $FROGS до USD
$--
|1 $FROGS до MYR
RM--
|1 $FROGS до TRY
₺--
|1 $FROGS до JPY
¥--
|1 $FROGS до RUB
₽--
|1 $FROGS до INR
₹--
|1 $FROGS до IDR
Rp--
|1 $FROGS до PHP
₱--
|1 $FROGS до EGP
￡E.--
|1 $FROGS до BRL
R$--
|1 $FROGS до CAD
C$--
|1 $FROGS до BDT
৳--
|1 $FROGS до NGN
₦--
|1 $FROGS до UAH
₴--
|1 $FROGS до VES
Bs--
|1 $FROGS до PKR
Rs--
|1 $FROGS до KZT
₸--
|1 $FROGS до THB
฿--
|1 $FROGS до TWD
NT$--
|1 $FROGS до CHF
Fr--
|1 $FROGS до HKD
HK$--
|1 $FROGS до MAD
.د.م--