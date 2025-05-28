Ціна FROGO (FROGO)
Поточна ціна FROGO (FROGO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 91,87K USD. Ціна FROGO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FROGO:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни FROGO протягом дня — -32,40%
- циркуляційна пропозиція – 420,69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FROGO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FROGO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FROGO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FROGO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-32,40%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FROGO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,50%
-32,40%
-53,21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FROGO is a memecoin inspired by the character “FROGO” from Matt Furie’s upcoming book CORTEX VORTEX. It is a purely speculative ERC-20 token on the Ethereum blockchain with no intrinsic utility or promise of financial return. The project aims to celebrate meme culture, digital art, and community engagement through humor, storytelling, and internet lore, FROGO is the fourth frog from the creator of PEPE
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