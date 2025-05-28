Сьогоднішня ціна FROGO (FROGO)

Поточна ціна FROGO (FROGO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 91,87K USD. Ціна FROGO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FROGO:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни FROGO протягом дня — -32,40%

- циркуляційна пропозиція – 420,69B USD

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