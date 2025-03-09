Сьогоднішня ціна Froge (FROGE)

Поточна ціна Froge (FROGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.29M USD. Ціна FROGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Froge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 124.99K USD

- зміна ціни Froge протягом дня — +4.62%

- циркуляційна пропозиція – 649.68T USD

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