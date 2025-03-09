Ціна Froge (FROGE)
Поточна ціна Froge (FROGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.29M USD. Ціна FROGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Froge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 124.99K USD
- зміна ціни Froge протягом дня — +4.62%
- циркуляційна пропозиція – 649.68T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Froge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Froge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Froge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Froge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.62%
|30 днів
|$ 0
|-45.24%
|60 днів
|$ 0
|-74.74%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Froge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.13%
+4.62%
-11.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Froge is a memecoin based on the Froge character which refers to a set of Discord emotes of a worried frog expressing various emotions. The frog image comes from the now-inactive mobile game Froge, released in 2014 by Fandom Inc. and became popularized as a set of Discord emotes starting in 2020. In 2023, a Froge ChatGPT plugin launched and is now OpenAI's unofficial mascot.
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