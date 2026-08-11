Сьогоднішня ціна fries

Поточна ціна fries (FRIES) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FRIES до USD становить $ 0 за FRIES.

fries наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23 353, з циркуляційною пропозицією у 100,00B FRIES. Протягом останніх 24 годин FRIES торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FRIES змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо fries (FRIES)

Ринкова капіталізація $ 23,35K$ 23,35K $ 23,35K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,35K$ 23,35K $ 23,35K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація fries — $ 23,35K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FRIES — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,35K.