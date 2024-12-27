Ціна Frax Ether (FRXETH)
Поточна ціна Frax Ether (FRXETH) сьогодні становить 3,388.39 USD з ринковою капіталізацією $ 501.90M USD. Ціна FRXETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Frax Ether:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.94M USD
- зміна ціни Frax Ether протягом дня — +1.01%
- циркуляційна пропозиція – 148.18K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Frax Ether до USD становила $ +33.9.
За останні 30 днів зміна ціни Frax Ether до USD становила $ +50.4151771320.
За останні 60 днів зміна ціни Frax Ether до USD становила $ +1,169.2713814630.
За останні 90 днів зміна ціни Frax Ether до USD становила $ +725.013971760483.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +33.9
|+1.01%
|30 днів
|$ +50.4151771320
|+1.49%
|60 днів
|$ +1,169.2713814630
|+34.51%
|90 днів
|$ +725.013971760483
|+27.22%
Останній аналіз цін Frax Ether: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.71%
+1.01%
+3.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
frxETH is a liquid staking derivative issued by Frax Finance protocol. Each frxETH is backed by at least 1 ETH in validator nodes at all times.
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