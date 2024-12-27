Сьогоднішня ціна Frax Ether (FRXETH)

Поточна ціна Frax Ether (FRXETH) сьогодні становить 3,388.39 USD з ринковою капіталізацією $ 501.90M USD. Ціна FRXETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Frax Ether:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.94M USD

- зміна ціни Frax Ether протягом дня — +1.01%

- циркуляційна пропозиція – 148.18K USD

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