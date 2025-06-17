Ціна FourCoin (FOUR)
Поточна ціна FourCoin (FOUR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 686,11K USD. Ціна FOUR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FourCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни FourCoin протягом дня — +4,23%
- циркуляційна пропозиція – 444,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FourCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FourCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FourCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FourCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4,23%
|30 днів
|$ 0
|+4,47%
|60 днів
|$ 0
|+62,28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FourCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,03%
+4,23%
+3,60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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