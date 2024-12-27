Сьогоднішня ціна Fold (FLD)

Поточна ціна Fold (FLD) сьогодні становить 0.00272131 USD з ринковою капіталізацією $ 2.81M USD. Ціна FLD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fold:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.52K USD

- зміна ціни Fold протягом дня — -0.54%

- циркуляційна пропозиція – 1.03B USD

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