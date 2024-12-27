Ціна Fold (FLD)
Поточна ціна Fold (FLD) сьогодні становить 0.00272131 USD з ринковою капіталізацією $ 2.81M USD. Ціна FLD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fold:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.52K USD
- зміна ціни Fold протягом дня — -0.54%
- циркуляційна пропозиція – 1.03B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fold до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fold до USD становила $ +0.0032838483.
За останні 60 днів зміна ціни Fold до USD становила $ +0.0076967583.
За останні 90 днів зміна ціни Fold до USD становила $ +0.0014308550836740904.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.54%
|30 днів
|$ +0.0032838483
|+120.67%
|60 днів
|$ +0.0076967583
|+282.83%
|90 днів
|$ +0.0014308550836740904
|+110.88%
Останній аналіз цін Fold: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.61%
-0.54%
+14.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$FLD is the token that powers the entire LabNinety1 ecosystem. NFT token "miners" through Ninety1NFT allow for the fair distribution of $FLD over a 26 year emission schedule. These NFTs are auto-staked, as is $FLD. Selected LPs are qualified for staking emissions as well and can be staked on the Ninety1.io dAPP. The initial ciculating supply of $FLD was ZERO. There are no team tokens, presales, or unlocks.
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