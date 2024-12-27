Сьогоднішня ціна Fire (FIRE)

Поточна ціна Fire (FIRE) сьогодні становить 0.565328 USD з ринковою капіталізацією $ 5.33M USD. Ціна FIRE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fire:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 155.19K USD

- зміна ціни Fire протягом дня — -9.95%

- циркуляційна пропозиція – 9.43M USD

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