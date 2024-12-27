Ціна Fidu (FIDU)
Поточна ціна Fidu (FIDU) сьогодні становить 0.337896 USD з ринковою капіталізацією $ 15.85M USD. Ціна FIDU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fidu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.52K USD
- зміна ціни Fidu протягом дня — +0.18%
- циркуляційна пропозиція – 46.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fidu до USD становила $ +0.0005916.
За останні 30 днів зміна ціни Fidu до USD становила $ -0.1211922460.
За останні 60 днів зміна ціни Fidu до USD становила $ -0.1626153896.
За останні 90 днів зміна ціни Fidu до USD становила $ -0.3517736656693221.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0005916
|+0.18%
|30 днів
|$ -0.1211922460
|-35.86%
|60 днів
|$ -0.1626153896
|-48.12%
|90 днів
|$ -0.3517736656693221
|-51.00%
Останній аналіз цін Fidu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
+0.18%
-39.00%
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