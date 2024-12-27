Сьогоднішня ціна Fidu (FIDU)

Поточна ціна Fidu (FIDU) сьогодні становить 0.337896 USD з ринковою капіталізацією $ 15.85M USD. Ціна FIDU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fidu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.52K USD

- зміна ціни Fidu протягом дня — +0.18%

- циркуляційна пропозиція – 46.91M USD

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