Логотип Fidu

Ціна Fidu (FIDU)

USD

Графік ціни Fidu (FIDU) в реальному часі

$0.337896
$0.337896$0.337896
+0.10%(1D)

Сьогоднішня ціна Fidu (FIDU)

Поточна ціна Fidu (FIDU) сьогодні становить 0.337896 USD з ринковою капіталізацією $ 15.85M USD. Ціна FIDU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fidu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.52K USD
- зміна ціни Fidu протягом дня — +0.18%
- циркуляційна пропозиція – 46.91M USD

Отримуйте оновлення цін FIDU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FIDU.

Цінові показники Fidu (FIDU) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fidu до USD становила $ +0.0005916.
За останні 30 днів зміна ціни Fidu до USD становила $ -0.1211922460.
За останні 60 днів зміна ціни Fidu до USD становила $ -0.1626153896.
За останні 90 днів зміна ціни Fidu до USD становила $ -0.3517736656693221.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.0005916+0.18%
30 днів$ -0.1211922460-35.86%
60 днів$ -0.1626153896-48.12%
90 днів$ -0.3517736656693221-51.00%

Аналіз цін Fidu (FIDU)

Останній аналіз цін Fidu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.335931
$ 0.335931$ 0.335931

$ 0.342485
$ 0.342485$ 0.342485

$ 1.83
$ 1.83$ 1.83

+0.12%

+0.18%

-39.00%

Ринкова інформація Fidu (FIDU)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 15.85M
$ 15.85M$ 15.85M

$ 13.52K
$ 13.52K$ 13.52K

46.91M
46.91M 46.91M

Що таке Fidu ( FIDU)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Fidu (FIDU)

Офіційний вебсайт

Користувачі також запитують: інші запитання про Fidu (FIDU)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

FIDU до місцевих валют

1 FIDU до AUD
A$0.54401256
1 FIDU до GBP
0.26693784
1 FIDU до EUR
0.32438016
1 FIDU до USD
$0.337896
1 FIDU до MYR
RM1.51039512
1 FIDU до TRY
11.90745504
1 FIDU до JPY
¥53.29295712
1 FIDU до RUB
35.47570104
1 FIDU до INR
28.91376072
1 FIDU до IDR
Rp5,449.93472088
1 FIDU до PHP
19.66216824
1 FIDU до EGP
￡E.17.18539056
1 FIDU до BRL
R$2.08819728
1 FIDU до CAD
C$0.48657024
1 FIDU до BDT
40.3109928
1 FIDU до NGN
523.05625008
1 FIDU до UAH
14.14432656
1 FIDU до VES
Bs17.232696
1 FIDU до PKR
Rs93.91143528
1 FIDU до KZT
174.80373768
1 FIDU до THB
฿11.49184296
1 FIDU до TWD
NT$11.0998836
1 FIDU до CHF
Fr0.3041064
1 FIDU до HKD
HK$2.62207296
1 FIDU до MAD
.د.م3.39923376