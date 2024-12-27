Сьогоднішня ціна Fefe (FEFE)

Поточна ціна Fefe (FEFE) сьогодні становить 0.00638142 USD з ринковою капіталізацією $ 2.68M USD. Ціна FEFE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fefe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 227.72K USD

- зміна ціни Fefe протягом дня — -7.82%

- циркуляційна пропозиція – 420.69M USD

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