Ціна Fefe (FEFE)
Поточна ціна Fefe (FEFE) сьогодні становить 0.00638142 USD з ринковою капіталізацією $ 2.68M USD. Ціна FEFE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fefe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 227.72K USD
- зміна ціни Fefe протягом дня — -7.82%
- циркуляційна пропозиція – 420.69M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fefe до USD становила $ -0.000541693488009356.
За останні 30 днів зміна ціни Fefe до USD становила $ -0.0026922145.
За останні 60 днів зміна ціни Fefe до USD становила $ -0.0039573150.
За останні 90 днів зміна ціни Fefe до USD становила $ -0.001761420077310826.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000541693488009356
|-7.82%
|30 днів
|$ -0.0026922145
|-42.18%
|60 днів
|$ -0.0039573150
|-62.01%
|90 днів
|$ -0.001761420077310826
|-21.63%
Останній аналіз цін Fefe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
-7.82%
-4.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fefe is a memecoin inspired by Matt Furie's book "Mindviscosity," published in 2020. Follow FEFE, the alter ego of PEPE in the book “Mindviscosity” by Matt Furie. Fefe is a main character in the book, who is a laid back and carefree frog living in a whimsical world. Fefe's relaxed and adventurous spirit captures the heart of this imaginative universe. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Join us and become part of the $FEFE community today!
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