Сьогоднішня ціна FECES (FECES)

Поточна ціна FECES (FECES) сьогодні становить 0.001848 USD з ринковою капіталізацією $ 1.37M USD. Ціна FECES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FECES:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.93K USD

- зміна ціни FECES протягом дня — +0.12%

- циркуляційна пропозиція – 742.27M USD

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