Ціна FECES (FECES)
Поточна ціна FECES (FECES) сьогодні становить 0.001848 USD з ринковою капіталізацією $ 1.37M USD. Ціна FECES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FECES:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.93K USD
- зміна ціни FECES протягом дня — +0.12%
- циркуляційна пропозиція – 742.27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FECES до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FECES до USD становила $ -0.0009137934.
За останні 60 днів зміна ціни FECES до USD становила $ -0.0008485130.
За останні 90 днів зміна ціни FECES до USD становила $ +0.00137514484451706033.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.12%
|30 днів
|$ -0.0009137934
|-49.44%
|60 днів
|$ -0.0008485130
|-45.91%
|90 днів
|$ +0.00137514484451706033
|+290.82%
Останній аналіз цін FECES: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.70%
+0.12%
+2.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FECES is a meme token that was born as a meme of financial freedom and possesses limitless possibility in its future utility. A community driven token.
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