Сьогоднішня ціна Fcode AI (FCOD)

Поточна ціна Fcode AI (FCOD) сьогодні становить 0.00296386 USD з ринковою капіталізацією $ 888.54K USD. Ціна FCOD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fcode AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.81K USD

- зміна ціни Fcode AI протягом дня — -10.85%

- циркуляційна пропозиція – 300.00M USD

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