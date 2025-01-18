Ціна Fathom Dollar (FXD)
Поточна ціна Fathom Dollar (FXD) сьогодні становить 1.083 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FXD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fathom Dollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 531.28K USD
- зміна ціни Fathom Dollar протягом дня — +0.32%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fathom Dollar до USD становила $ +0.00348528.
За останні 30 днів зміна ціни Fathom Dollar до USD становила $ +0.0246580689.
За останні 60 днів зміна ціни Fathom Dollar до USD становила $ +0.0129492144.
За останні 90 днів зміна ціни Fathom Dollar до USD становила $ +0.0792175832153495.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00348528
|+0.32%
|30 днів
|$ +0.0246580689
|+2.28%
|60 днів
|$ +0.0129492144
|+1.20%
|90 днів
|$ +0.0792175832153495
|+7.89%
Останній аналіз цін Fathom Dollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.39%
+0.32%
+3.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FXD is an XDC Network-based stablecoin, representing a stable-price cryptocurrency issued and developed by Fathom DAO, a decentralized autonomous organization. The value of FXD is softly pegged to the U.S. dollar and is supported by an over-collateralized XDC Token, which is securely held in smart-contract vaults during the creation of new FXD tokens. One of the primary objectives of FXD is to address the existing gap in trade finance by offering direct access to alternative investors for micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs). Through platforms like portal.tradefinex.org and fathom.fi, Leveraging the fast, scalable, and secure infrastructure of the XDC Network, FXD provides Stable options to MSMEs with a more accessible and cost-effective means to access the necessary capital for business growth. This initiative contributes to economic expansion and job creation, empowering MSMEs to thrive in the global marketplace.
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