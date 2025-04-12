Ціна Expand (XZK)
Поточна ціна Expand (XZK) сьогодні становить 0.00751259 USD з ринковою капіталізацією $ 2.99M USD. Ціна XZK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Expand:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Expand протягом дня — -1.04%
- циркуляційна пропозиція – 397.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Expand до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Expand до USD становила $ -0.0029355520.
За останні 60 днів зміна ціни Expand до USD становила $ -0.0049298351.
За останні 90 днів зміна ціни Expand до USD становила $ -0.023261124737626606.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.04%
|30 днів
|$ -0.0029355520
|-39.07%
|60 днів
|$ -0.0049298351
|-65.62%
|90 днів
|$ -0.023261124737626606
|-75.58%
Останній аналіз цін Expand: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.26%
-1.04%
-12.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Expand: Trustless Authentication Layer for AI Agents. Empowering AI with secure & verifiable data access using Zero-Knowledge Proofs. As AI Agents push the boundaries of their applications, ensuring secure and private data access remains a critical bottleneck for intelligence and large-scale adoption. To address this challenge, Expand is introducing the Trustless Authentication Layer for AI Agents—a secure, efficient, and trustless authorization framework. By integrating Zero-Knowledge Proofs (ZK-Proofs), Expand enables zk Agents to securely retrieve and verify necessary information in a trustless environment, enhancing their decision-making and expanding their applicability. This breakthrough allows AI Agents to securely access a broader range of high-value data sources while maintaining privacy and security.
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