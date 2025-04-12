Сьогоднішня ціна Expand (XZK)

Поточна ціна Expand (XZK) сьогодні становить 0.00751259 USD з ринковою капіталізацією $ 2.99M USD. Ціна XZK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Expand:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Expand протягом дня — -1.04%

- циркуляційна пропозиція – 397.84M USD

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