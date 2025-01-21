Сьогоднішня ціна Exactly Wrapped Ether (EXAWETH)

Поточна ціна Exactly Wrapped Ether (EXAWETH) сьогодні становить 3,247.53 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EXAWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Exactly Wrapped Ether:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Exactly Wrapped Ether протягом дня — -0.23%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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