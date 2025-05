Історична ціна Exactly Wrapped Ether

Згідно з останніми даними, зібраними на сторінці поточної ціни Exactly Wrapped Ether, поточна ціна Exactly Wrapped Ether становить 2 674,48 USD. Циркуляційна пропозиція Exactly Wrapped Ether (EXAWETH) становить 0,00 EXAWETH, що забезпечує ринкову капіталізацію у 0,00 $.

Період Зміна(%) Зміна(USD) Найвища ціна Найнижча ціна 24 години 4,12% $ 105,72 $ 2 711,72 $ 2 518,89

7 днів 6,98% $ 186,7372 $ 2 725,3219 $ 1 801,8515

30 днів 47,88% $ 1 280,5712 $ 2 725,3219 $ 1 801,8515