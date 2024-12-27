Сьогоднішня ціна Ethos (ETHOS)

Поточна ціна Ethos (ETHOS) сьогодні становить 0.00178061 USD з ринковою капіталізацією $ 2.71M USD. Ціна ETHOS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ethos:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 587.68 USD

- зміна ціни Ethos протягом дня — +1.48%

- циркуляційна пропозиція – 1.52B USD

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