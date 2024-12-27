Ціна Ethos (ETHOS)
Поточна ціна Ethos (ETHOS) сьогодні становить 0.00178061 USD з ринковою капіталізацією $ 2.71M USD. Ціна ETHOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ethos:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 587.68 USD
- зміна ціни Ethos протягом дня — +1.48%
- циркуляційна пропозиція – 1.52B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ethos до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ethos до USD становила $ -0.0008464085.
За останні 60 днів зміна ціни Ethos до USD становила $ -0.0005992236.
За останні 90 днів зміна ціни Ethos до USD становила $ -0.003268991772156077.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.48%
|30 днів
|$ -0.0008464085
|-47.53%
|60 днів
|$ -0.0005992236
|-33.65%
|90 днів
|$ -0.003268991772156077
|-64.73%
Останній аналіз цін Ethos: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.08%
+1.48%
-2.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ethos is an on-chain, self-custody wallet and trading app, providing users with a secure and convenient platform for cross-chain swapping, best-price execution, and soon, gasless transactions. Ethos ensures that users retain sole custody of their assets while enjoying a trading experience that rivals centralized exchanges. Your keys, your crypto. The Ethos founders have been involved with crypto since 2016, and deeply believe that crypto needs to return to its self-custody roots in order to stay safe and fair for everyone.
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