Ціна Ethernity Cloud (ECLD)
Поточна ціна Ethernity Cloud (ECLD) сьогодні становить 0.00211652 USD з ринковою капіталізацією $ 1.05M USD. Ціна ECLD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ethernity Cloud:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.84K USD
- зміна ціни Ethernity Cloud протягом дня — -0.19%
- циркуляційна пропозиція – 496.77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ethernity Cloud до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ethernity Cloud до USD становила $ -0.0003261163.
За останні 60 днів зміна ціни Ethernity Cloud до USD становила $ -0.0006300215.
За останні 90 днів зміна ціни Ethernity Cloud до USD становила $ -0.0004185661707833256.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.19%
|30 днів
|$ -0.0003261163
|-15.40%
|60 днів
|$ -0.0006300215
|-29.76%
|90 днів
|$ -0.0004185661707833256
|-16.51%
Останній аналіз цін Ethernity Cloud: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.05%
-0.19%
+3.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Our mission is to create a decentralized, private and anonymous cloud computing solution that protects all aspects of user data. Ethernity CLOUD's vision about the future of the cloud has three imperative features: encrypted, anonymous, continuous available. Leveraging blockchain technology, Ethernity Cloud mission is to develop a decentralized ecosystem that allows regular cloud software to be run as decentralized cloud applications. Within Ethernity CLOUD, the nodes are location agnostic, self-replicating, constantly spawning around the internet without user interaction, exactly as defined in the Ethereum compatible smart contract.
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