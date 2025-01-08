Сьогоднішня ціна Etherfuse CETES (CETES)

Поточна ціна Etherfuse CETES (CETES) сьогодні становить 0.052523 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CETES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Etherfuse CETES:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.75 USD

- зміна ціни Etherfuse CETES протягом дня — +0.02%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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