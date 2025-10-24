Інформація щодо ціни Epoch (EPOCH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,14% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,35% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,35%

Актуальна ціна Epoch (EPOCH) становить --. За останні 24 години EPOCH торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум EPOCH становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то EPOCH змінився на -- за останню годину, +0,14% за 24 години та на -9,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Epoch (EPOCH)

Ринкова капіталізація $ 7,71K$ 7,71K $ 7,71K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,71K$ 7,71K $ 7,71K Циркуляційне постачання 899,86M 899,86M 899,86M Загальна пропозиція 899 863 118,031465 899 863 118,031465 899 863 118,031465

Поточна ринкова капіталізація Epoch — $ 7,71K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EPOCH — 899,86M, зі загальною пропозицією 899863118.031465. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,71K.