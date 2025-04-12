Ціна ENTROPY (ENT)
Поточна ціна ENTROPY (ENT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 615.80K USD. Ціна ENT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ENTROPY:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ENTROPY протягом дня — +4.01%
- циркуляційна пропозиція – 10.16B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ENTROPY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ENTROPY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ENTROPY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ENTROPY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.01%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ENTROPY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.19%
+4.01%
-4.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Launched on August 8, 2024, ENTROPY is a mineable memecoin project, where the token is mined in a DePIN-like way. ENTROPY miners mine entropy, which is literally nothing, generating useless randomness for which they are rewarded. With no VCs, no airdrops, and no founder allocation, ENTROPY is all about miners. At ENTROPY, miners eat first. With a goal of never generating network revenue, ENTROPY seeks to be the lower bound of crypto: A token with a lower market must be doing nothing, but with extra steps.
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