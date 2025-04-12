Сьогоднішня ціна ENTROPY (ENT)

Поточна ціна ENTROPY (ENT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 615.80K USD. Ціна ENT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ENTROPY:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ENTROPY протягом дня — +4.01%

- циркуляційна пропозиція – 10.16B USD

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