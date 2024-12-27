Сьогоднішня ціна ENKI Protocol (ENKI)

Поточна ціна ENKI Protocol (ENKI) сьогодні становить 8.21 USD з ринковою капіталізацією $ 1.24M USD. Ціна ENKI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ENKI Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.44K USD

- зміна ціни ENKI Protocol протягом дня — +2.63%

- циркуляційна пропозиція – 150.00K USD

Отримуйте оновлення цін ENKI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ENKI.