Ціна ENKI Protocol (ENKI)
Поточна ціна ENKI Protocol (ENKI) сьогодні становить 8.21 USD з ринковою капіталізацією $ 1.24M USD. Ціна ENKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ENKI Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.44K USD
- зміна ціни ENKI Protocol протягом дня — +2.63%
- циркуляційна пропозиція – 150.00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ENKI Protocol до USD становила $ +0.210494.
За останні 30 днів зміна ціни ENKI Protocol до USD становила $ +9.1178281390.
За останні 60 днів зміна ціни ENKI Protocol до USD становила $ +7.7242799800.
За останні 90 днів зміна ціни ENKI Protocol до USD становила $ +3.942410738787865.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.210494
|+2.63%
|30 днів
|$ +9.1178281390
|+111.06%
|60 днів
|$ +7.7242799800
|+94.08%
|90 днів
|$ +3.942410738787865
|+92.38%
Останній аналіз цін ENKI Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.58%
+2.63%
+3.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ENKI Protocol is the leading liquid staking solution built on top of Metis decentralized sequencer, providing a simplified approach to get rewards from sequencer node.
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