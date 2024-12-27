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Ціна ENKI Protocol (ENKI)

USD

Графік ціни ENKI Protocol (ENKI) в реальному часі

$8.21
$8.21$8.21
+2.60%(1D)

Сьогоднішня ціна ENKI Protocol (ENKI)

Поточна ціна ENKI Protocol (ENKI) сьогодні становить 8.21 USD з ринковою капіталізацією $ 1.24M USD. Ціна ENKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ENKI Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.44K USD
- зміна ціни ENKI Protocol протягом дня — +2.63%
- циркуляційна пропозиція – 150.00K USD

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Цінові показники ENKI Protocol (ENKI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ENKI Protocol до USD становила $ +0.210494.
За останні 30 днів зміна ціни ENKI Protocol до USD становила $ +9.1178281390.
За останні 60 днів зміна ціни ENKI Protocol до USD становила $ +7.7242799800.
За останні 90 днів зміна ціни ENKI Protocol до USD становила $ +3.942410738787865.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.210494+2.63%
30 днів$ +9.1178281390+111.06%
60 днів$ +7.7242799800+94.08%
90 днів$ +3.942410738787865+92.38%

Аналіз цін ENKI Protocol (ENKI)

Останній аналіз цін ENKI Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 7.72
$ 7.72$ 7.72

$ 8.32
$ 8.32$ 8.32

$ 18.38
$ 18.38$ 18.38

-0.58%

+2.63%

+3.24%

Ринкова інформація ENKI Protocol (ENKI)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

$ 2.44K
$ 2.44K$ 2.44K

150.00K
150.00K 150.00K

Що таке ENKI Protocol ( ENKI)

ENKI Protocol is the leading liquid staking solution built on top of Metis decentralized sequencer, providing a simplified approach to get rewards from sequencer node.

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Ресурс ENKI Protocol (ENKI)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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