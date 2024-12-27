Ціна Electronic USD (EUSD)
Поточна ціна Electronic USD (EUSD) сьогодні становить 0.996312 USD з ринковою капіталізацією $ 21.92M USD. Ціна EUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Electronic USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.39M USD
- зміна ціни Electronic USD протягом дня — -0.27%
- циркуляційна пропозиція – 21.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Electronic USD до USD становила $ -0.0027515450886184.
За останні 30 днів зміна ціни Electronic USD до USD становила $ -0.0027080756.
За останні 60 днів зміна ціни Electronic USD до USD становила $ -0.0037639671.
За останні 90 днів зміна ціни Electronic USD до USD становила $ -0.0032850179266453.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0027515450886184
|-0.27%
|30 днів
|$ -0.0027080756
|-0.27%
|60 днів
|$ -0.0037639671
|-0.37%
|90 днів
|$ -0.0032850179266453
|-0.32%
Останній аналіз цін Electronic USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.19%
-0.27%
-0.14%
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