Сьогоднішня ціна Electronic USD (EUSD)

Поточна ціна Electronic USD (EUSD) сьогодні становить 0.996312 USD з ринковою капіталізацією $ 21.92M USD. Ціна EUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Electronic USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.39M USD

- зміна ціни Electronic USD протягом дня — -0.27%

- циркуляційна пропозиція – 21.95M USD

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