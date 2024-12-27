Сьогоднішня ціна Ekubo Protocol (EKUBO)

Поточна ціна Ekubo Protocol (EKUBO) сьогодні становить 3.76 USD з ринковою капіталізацією $ 37.53M USD. Ціна EKUBO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ekubo Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 319.10K USD

- зміна ціни Ekubo Protocol протягом дня — +7.39%

- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD

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