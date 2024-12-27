Ціна Ekubo Protocol (EKUBO)
Поточна ціна Ekubo Protocol (EKUBO) сьогодні становить 3.76 USD з ринковою капіталізацією $ 37.53M USD. Ціна EKUBO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ekubo Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 319.10K USD
- зміна ціни Ekubo Protocol протягом дня — +7.39%
- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ekubo Protocol до USD становила $ +0.258862.
За останні 30 днів зміна ціни Ekubo Protocol до USD становила $ +0.8784051840.
За останні 60 днів зміна ціни Ekubo Protocol до USD становила $ +4.3668474560.
За останні 90 днів зміна ціни Ekubo Protocol до USD становила $ +1.420507584290583.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.258862
|+7.39%
|30 днів
|$ +0.8784051840
|+23.36%
|60 днів
|$ +4.3668474560
|+116.14%
|90 днів
|$ +1.420507584290583
|+60.72%
Останній аналіз цін Ekubo Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.27%
+7.39%
+20.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Governs the most advanced and #1 AMM by TVL on Starknet, Ekubo
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