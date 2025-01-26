Сьогоднішня ціна Edwin (EDWIN)

Поточна ціна Edwin (EDWIN) сьогодні становить 0.0065324 USD з ринковою капіталізацією $ 6.82M USD. Ціна EDWIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Edwin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.97M USD

- зміна ціни Edwin протягом дня — +60.42%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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