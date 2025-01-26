Ціна Edwin (EDWIN)
Поточна ціна Edwin (EDWIN) сьогодні становить 0.0065324 USD з ринковою капіталізацією $ 6.82M USD. Ціна EDWIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Edwin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.97M USD
- зміна ціни Edwin протягом дня — +60.42%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Edwin до USD становила $ +0.00246028.
За останні 30 днів зміна ціни Edwin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Edwin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Edwin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00246028
|+60.42%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Edwin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.89%
+60.42%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Edwin is on a mission to democratize DeFAI (Decentralized Finance AI) by building the essential infrastructure that bridges artificial intelligence with decentralized finance. The project provides a unified, secure interface that enables AI agents to interact with any DeFi protocol, abstracting away the complexity of blockchain operations and protocol-specific implementations. Through standardized actions and protocol abstractions, Edwin creates a foundation where AI agents can execute sophisticated financial strategies across multiple protocols and chains. We envision a future where autonomous AI agents can seamlessly interact with DeFi protocols, creating a new paradigm of intelligent, efficient, and accessible financial services. This infrastructure is designed to be open-source and community-driven, ensuring that the benefits of DeFAI are accessible to all developers and users who want to participate in this revolutionary convergence of AI and DeFi.
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