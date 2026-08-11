Сьогоднішня ціна Dulus AI

Поточна ціна Dulus AI (DULUS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 35,77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DULUS до USD становить $ 0 за DULUS.

Dulus AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 44 027, з циркуляційною пропозицією у 993,38M DULUS. Протягом останніх 24 годин DULUS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DULUS змінився на -0,71% за останню годину та на -30,94% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Dulus AI (DULUS)

Ринкова капіталізація $ 44,03K$ 44,03K $ 44,03K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 44,03K$ 44,03K $ 44,03K Циркуляційне постачання 993,38M 993,38M 993,38M Загальна пропозиція 993 377 463,22707 993 377 463,22707 993 377 463,22707

Поточна ринкова капіталізація Dulus AI — $ 44,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DULUS — 993,38M, зі загальною пропозицією 993377463.22707. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 44,03K.