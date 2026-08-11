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Поточна ціна Dulus AI сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація DULUS становить 44 027 USD. Відстежуйте оновлення цін DULUS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Dulus AI сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація DULUS становить 44 027 USD. Відстежуйте оновлення цін DULUS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про DULUS

Інформація про ціну DULUS

Що таке DULUS

Офіційний вебсайт DULUS

Токеноміка DULUS

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Ціна Dulus AI (DULUS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DULUS до USD:

$0,00004375
$0,00004375$0,00004375
-37,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Dulus AI (DULUS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:08:30 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Dulus AI

Поточна ціна Dulus AI (DULUS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 35,77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DULUS до USD становить $ 0 за DULUS.

Dulus AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 44 027, з циркуляційною пропозицією у 993,38M DULUS. Протягом останніх 24 годин DULUS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DULUS змінився на -0,71% за останню годину та на -30,94% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Dulus AI (DULUS)

$ 44,03K
$ 44,03K$ 44,03K

--
----

$ 44,03K
$ 44,03K$ 44,03K

993,38M
993,38M 993,38M

993 377 463,22707
993 377 463,22707 993 377 463,22707

Поточна ринкова капіталізація Dulus AI — $ 44,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DULUS — 993,38M, зі загальною пропозицією 993377463.22707. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 44,03K.

Історія ціни Dulus AI у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,71%

-35,77%

-30,94%

-30,94%

Історія ціни Dulus AI (DULUS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dulus AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dulus AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dulus AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dulus AI до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-35,77%
30 днів$ 0+196,36%
60 днів$ 0+39,64%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Dulus AI

Прогноз ціни Dulus AI (DULUS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна DULUS у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Dulus AI (DULUS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Dulus AI потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Dulus AI у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни DULUS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Dulus AI.

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Ресурс Dulus AI (DULUS)

Офіційний вебсайт

Категорія :

AI FrameworkArtificial Intelligence (AI)Pump.fun Ecosystem

Про Dulus AI

Яка зараз ціна Dulus AI?

Dulus AI торгується по ₴, що відображає зміну ціни на -35.77% за останні 24 години.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг DULUS?

З ринковою капіталізацією ₴1940916.55913954560000, DULUS займає #7203 місце у світі, демонструючи свою присутність на ринку криптовалют.

Який обсяг торгів Dulus AI генерує щоденно?

За останні 24 години обсяг торгів склав ₴--, що свідчить про високий інтерес серед трейдерів та глибокі ліквіднісні умови.

Яка обігова кількість DULUS?

На відкритому ринку обігується 993377463.22707 токенів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Dulus AI коливався між ₴ та ₴, що відображає щоденну волатильність.

Як Dulus AI порівнюється зі своїм ATH?

Його найвища ціна за всю історію становить ₴, що служить орієнтиром для оцінки довгострокового потенціалу.

Які довгострокові фундаментальні фактори впливають на DULUS?

Фундаментальні фактори включають механізми пропозиції, тенденції прийняття у категорії Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,AI Framework, а також темпи розвитку мережі --.

Як поводиться DULUS у різних ринкових умовах?

У періоди високого обсягу торгів ліквідність покращується, а спреди стискаються. У періоди низького обсягу цінові коливання можуть ставати більш хаотичними через зменшення глибини ринку.

Люди також запитують: Інші запитання про Dulus AI

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:08:30 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Dulus AI (DULUS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,3893
$0,3893$0,3893

+289,30%

DAPPOS

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DOS

$0,46598
$0,46598$0,46598

+22,02%

The Toad Pepe

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TOAD

$0,01676
$0,01676$0,01676

+33,75%

AurumX

AurumX

UMX

$0,16582
$0,16582$0,16582

-17,87%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0,028247
$0,028247$0,028247

+89,61%

Velvet

Velvet

VELVET

$0,71036
$0,71036$0,71036

+60,97%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00819
$0,00819$0,00819

+36,72%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,6155
$2,6155$2,6155

+45,21%

Cysic

Cysic

CYS

$1,4505
$1,4505$1,4505

+26,07%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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