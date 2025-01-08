Ціна Drone (DRONE)
Поточна ціна Drone (DRONE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 134.20K USD. Ціна DRONE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Drone:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.86K USD
- зміна ціни Drone протягом дня — +9.78%
- циркуляційна пропозиція – 900.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Drone до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Drone до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Drone до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Drone до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+9.78%
|30 днів
|$ 0
|+865.81%
|60 днів
|$ 0
|+1,669.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Drone: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.19%
+9.78%
+98.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DRONE is a Farcaster memecoin launched using /fairlaunch Its purpose is to go up only. LP Locked by WAGMI 🔥 10% of Tokens BURNT 🔥
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