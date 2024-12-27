Ціна DPRating (RATING)
Поточна ціна DPRating (RATING) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 314.53K USD. Ціна RATING до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DPRating:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.96 USD
- зміна ціни DPRating протягом дня — -0.04%
- циркуляційна пропозиція – 4.40B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DPRating до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DPRating до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DPRating до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DPRating до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.04%
|30 днів
|$ 0
|+20.56%
|60 днів
|$ 0
|+31.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DPRating: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-0.04%
+2.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DPRating is a leading quantitative crypto rating agency founded in May 2017. Since our inception we have released the first comprehensive ICO rating model, SmartICO, and conducted in-depth rating for dozens of projects We have gone on to improve and expand our ratings into three models with different concentrations: Embryo, Growth, and Mature. Each model is adapted to evaluate projects in different development phases. In the future, we will continue to refine these models to achieve more accurate and scientific results. Apart from our quantitative ratings, DPRating's services also include due diligence investigation, ranking lists (Code audits and quality of token listings across different exchanges ), and indexes (DPC and BVIX).
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