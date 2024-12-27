Сьогоднішня ціна DPRating (RATING)

Поточна ціна DPRating (RATING) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 314.53K USD. Ціна RATING до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DPRating:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.96 USD

- зміна ціни DPRating протягом дня — -0.04%

- циркуляційна пропозиція – 4.40B USD

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