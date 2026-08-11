Сьогоднішня ціна DORA

Поточна ціна DORA (DORA) сьогодні становить $ 0,00790691, зі зміною 0,40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DORA до USD становить $ 0,00790691 за DORA.

DORA наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 7 906 908, з циркуляційною пропозицією у 1,00B DORA. Протягом останніх 24 годин DORA торгувався між $ 0,00788982 (мінімум) та $ 0,00796337 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,576132, тоді як історичний мінімум — $ 0,00759654.

У короткостроковій динаміці DORA змінився на +0,05% за останню годину та на -0,34% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 318,76K.

Ринкова інформація щодо DORA (DORA)

Ринкова капіталізація $ 7,91M$ 7,91M $ 7,91M Обсяг (за 24 год) $ 318,76K$ 318,76K $ 318,76K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,91M$ 7,91M $ 7,91M Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація DORA — $ 7,91M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 318,76K. Циркуляційна пропозиція DORA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,91M.