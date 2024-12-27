Сьогоднішня ціна Dor (DOR)

Поточна ціна Dor (DOR) сьогодні становить 0.00996593 USD з ринковою капіталізацією $ 1.88M USD. Ціна DOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dor:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 880.38K USD

- зміна ціни Dor протягом дня — +0.53%

- циркуляційна пропозиція – 188.46M USD

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