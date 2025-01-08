Ціна Donkey (DONK)
Поточна ціна Donkey (DONK) сьогодні становить 0.00303274 USD з ринковою капіталізацією $ 30.33K USD. Ціна DONK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Donkey:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 933.29 USD
- зміна ціни Donkey протягом дня — +13.58%
- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Donkey до USD становила $ +0.00036262.
За останні 30 днів зміна ціни Donkey до USD становила $ +0.0001563416.
За останні 60 днів зміна ціни Donkey до USD становила $ +0.0026387082.
За останні 90 днів зміна ціни Donkey до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00036262
|+13.58%
|30 днів
|$ +0.0001563416
|+5.16%
|60 днів
|$ +0.0026387082
|+87.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Donkey: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+39.64%
+13.58%
-63.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Donkey is a decentralized token with a purpose! Donkey is an experiment in decentralized community building.
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