Сьогоднішня ціна Donkey (DONK)

Поточна ціна Donkey (DONK) сьогодні становить 0.00303274 USD з ринковою капіталізацією $ 30.33K USD. Ціна DONK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Donkey:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 933.29 USD

- зміна ціни Donkey протягом дня — +13.58%

- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD

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