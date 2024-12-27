Ціна Dollar (DOLLAR)
Поточна ціна Dollar (DOLLAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 412.32K USD. Ціна DOLLAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.83K USD
- зміна ціни Dollar протягом дня — +2.48%
- циркуляційна пропозиція – 996.45M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dollar до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dollar до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dollar до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dollar до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.48%
|30 днів
|$ 0
|-61.34%
|60 днів
|$ 0
|-78.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.30%
+2.48%
+16.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The project is a memecoin with the ticker $DOLLAR. Because a memecoin is basically a token that has no intrinsic value, and fiat currency, by definition, has no intrinsic value, we found it amusing to point out that the dollar was the original memecoin. This project plays on the irony that people attribute value to both memecoins and fiat currency despite their lack of intrinsic worth. By highlighting this comparison, $DOLLAR aims to humorously critique the concept of value and poke fun at the similarities between memecoins and traditional money.
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