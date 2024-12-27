Сьогоднішня ціна Dollar (DOLLAR)

Поточна ціна Dollar (DOLLAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 412.32K USD. Ціна DOLLAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dollar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.83K USD

- зміна ціни Dollar протягом дня — +2.48%

- циркуляційна пропозиція – 996.45M USD

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