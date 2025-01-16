Ціна DOJO (DOJO)
Поточна ціна DOJO (DOJO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOJO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DOJO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.19 USD
- зміна ціни DOJO протягом дня — +443.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DOJO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DOJO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DOJO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DOJO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+443.73%
|30 днів
|$ 0
|-7.04%
|60 днів
|$ 0
|+7.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DOJO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+443.73%
+0.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DOJO is a decentralized currency based on the Huobi ecological chain. 30% of smart contracts are transferred to black hole addresses, 17% are continuously burned, and 5% are added to the MDEX fund pool to provide liquidity. Currently, DOJO is completely driven by the DOJO community built by currency holders. development of. The origin and significance of DOJO: The origin of DOJO is derived from a group of TESLA enthusiasts. The TESLA neural network training computer DOJO will change the way of data processing in the future. So far, it is impossible to find any effective information about the founder.
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