Сьогоднішня ціна DOGC (DOGC)

Поточна ціна DOGC (DOGC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.23M USD. Ціна DOGC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DOGC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 478.98K USD

- зміна ціни DOGC протягом дня — -3.34%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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