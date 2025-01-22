Сьогоднішня ціна Dock (DOCK)

Поточна ціна Dock (DOCK) сьогодні становить 0.00237357 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOCK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dock:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.22K USD

- зміна ціни Dock протягом дня — +3.51%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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