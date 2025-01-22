Ціна Dock (DOCK)
Поточна ціна Dock (DOCK) сьогодні становить 0.00237357 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOCK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dock:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.22K USD
- зміна ціни Dock протягом дня — +3.51%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dock до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dock до USD становила $ -0.0008406180.
За останні 60 днів зміна ціни Dock до USD становила $ +0.0001729105.
За останні 90 днів зміна ціни Dock до USD становила $ +0.0001114826169825586.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.51%
|30 днів
|$ -0.0008406180
|-35.41%
|60 днів
|$ +0.0001729105
|+7.28%
|90 днів
|$ +0.0001114826169825586
|+4.93%
Останній аналіз цін Dock: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.53%
+3.51%
-20.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
dock.io is a decentralized data exchange protocol that lets people connect their profiles, reputations and experiences across the web with privacy and security.
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