Сьогоднішня ціна DOBI (DOBI)

Поточна ціна DOBI (DOBI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOBI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DOBI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.52 USD

- зміна ціни DOBI протягом дня — +5.90%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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