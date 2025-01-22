Ціна DOBI (DOBI)
Поточна ціна DOBI (DOBI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOBI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DOBI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.52 USD
- зміна ціни DOBI протягом дня — +5.90%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DOBI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DOBI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DOBI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DOBI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.90%
|30 днів
|$ 0
|-3.12%
|60 днів
|$ 0
|-47.95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DOBI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
+5.90%
+9.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Many may ask, what is Dobi? Dobi is the category of dog that you will see with cops. Dobi protect its users from any outer threat so as we do here. We are here to protect solana from invaders. This project responds to the popular demand for dog-based narratives in the crypto space. Dobi was created in response to this demand, and to provide value to the ecosystem. Dobi is more than just a cryptocurrency, it is also a movement. We believe that Solana has the potential to change the world for the better, and we are committed to making it more inclusive and welcoming for everyone.
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