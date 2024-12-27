Сьогоднішня ціна Djed (DJED)

Поточна ціна Djed (DJED) сьогодні становить 0.989351 USD з ринковою капіталізацією $ 3.98M USD. Ціна DJED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Djed:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 227.87K USD

- зміна ціни Djed протягом дня — +2.06%

- циркуляційна пропозиція – 4.02M USD

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