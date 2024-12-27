Ціна Djed (DJED)
Поточна ціна Djed (DJED) сьогодні становить 0.989351 USD з ринковою капіталізацією $ 3.98M USD. Ціна DJED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Djed:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 227.87K USD
- зміна ціни Djed протягом дня — +2.06%
- циркуляційна пропозиція – 4.02M USD
Отримуйте оновлення цін DJED до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DJED.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Djed до USD становила $ +0.01997103.
За останні 30 днів зміна ціни Djed до USD становила $ -0.0072716309.
За останні 60 днів зміна ціни Djed до USD становила $ -0.0053255774.
За останні 90 днів зміна ціни Djed до USD становила $ -0.0080700763166583.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01997103
|+2.06%
|30 днів
|$ -0.0072716309
|-0.73%
|60 днів
|$ -0.0053255774
|-0.53%
|90 днів
|$ -0.0080700763166583
|-0.80%
Останній аналіз цін Djed: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.26%
+2.06%
+0.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DJED до AUD
A$1.59285511
|1 DJED до GBP
￡0.78158729
|1 DJED до EUR
€0.94977696
|1 DJED до USD
$0.989351
|1 DJED до MYR
RM4.42239897
|1 DJED до TRY
₺34.83504871
|1 DJED до JPY
¥156.08990727
|1 DJED до RUB
₽102.03176863
|1 DJED до INR
₹84.62908454
|1 DJED до IDR
Rp15,957.27195953
|1 DJED до PHP
₱57.49118661
|1 DJED до EGP
￡E.50.32828537
|1 DJED до BRL
R$6.11418918
|1 DJED до CAD
C$1.42466544
|1 DJED до BDT
৳118.0295743
|1 DJED до NGN
₦1,531.49556098
|1 DJED до UAH
₴41.41423286
|1 DJED до VES
Bs50.456901
|1 DJED до PKR
Rs274.97032343
|1 DJED до KZT
₸511.82095283
|1 DJED до THB
฿33.637934
|1 DJED до TWD
NT$32.50018035
|1 DJED до CHF
Fr0.8904159
|1 DJED до HKD
HK$7.67736376
|1 DJED до MAD
.د.م9.95287106