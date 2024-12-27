Ціна DexNet (DEXNET)
Поточна ціна DexNet (DEXNET) сьогодні становить 0.062749 USD з ринковою капіталізацією $ 25.09M USD. Ціна DEXNET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DexNet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 492.11K USD
- зміна ціни DexNet протягом дня — -0.38%
- циркуляційна пропозиція – 400.08M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DexNet до USD становила $ -0.00023946092985894.
За останні 30 днів зміна ціни DexNet до USD становила $ -0.0002075360.
За останні 60 днів зміна ціни DexNet до USD становила $ +0.0077374223.
За останні 90 днів зміна ціни DexNet до USD становила $ +0.00346203020742564.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00023946092985894
|-0.38%
|30 днів
|$ -0.0002075360
|-0.33%
|60 днів
|$ +0.0077374223
|+12.33%
|90 днів
|$ +0.00346203020742564
|+5.84%
Останній аналіз цін DexNet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.21%
-0.38%
-4.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DexNet is a decentralized peer-to-peer network with its own independent node communication channels. Unlike the classic architecture, DexNet provides access to decentralized services such as the cloud or mobile communications without dedicated servers.
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