Сьогоднішня ціна DexNet (DEXNET)

Поточна ціна DexNet (DEXNET) сьогодні становить 0.062749 USD з ринковою капіталізацією $ 25.09M USD. Ціна DEXNET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DexNet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 492.11K USD

- зміна ціни DexNet протягом дня — -0.38%

- циркуляційна пропозиція – 400.08M USD

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