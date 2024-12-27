Сьогоднішня ціна DexKit (KIT)

Поточна ціна DexKit (KIT) сьогодні становить 0.397803 USD з ринковою капіталізацією $ 1.19M USD. Ціна KIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DexKit:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.55K USD

- зміна ціни DexKit протягом дня — +1.14%

- циркуляційна пропозиція – 3.00M USD

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